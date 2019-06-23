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Для Viber представлено
велике оновлення

Для Viber представлено велике оновлення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:58

Для Viber представлено велике оновлення

Пропонуємо до обговорення:
Розробники месенджера Viber через кілька місяців після випуску масштабного редизайну додатку оголосили про ще одне велике оновлення. Воно включає низку корисних нововведень для мобільних клієнтів і версії для настільних комп'ютерів.

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R2
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