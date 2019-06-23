Компанія Huawei подала позов до міністерства торгівлі США, вимагаючи повернути вилучене телекомунікаційне обладнання, яке знаходиться на Алясці.
Дивися повний текст Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:58
Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене...
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Дивися повний текст Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:58
Ну вот, с кем поведешься от того и наберешься :) Еще немного дружбы с нашей страной и ой вэй ;)
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