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Huawei через суд вимагає від
США повернути вилучене...

Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:58

Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei подала позов до міністерства торгівлі США, вимагаючи повернути вилучене телекомунікаційне обладнання, яке знаходиться на Алясці.

Дивися повний текст Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:58

Ну вот, с кем поведешься от того и наберешься :) Еще немного дружбы с нашей страной и ой вэй ;)
Igorten
 
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