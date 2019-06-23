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Верховний суд визнав банкрутом
підприємство Клюєвих

Верховний суд визнав банкрутом підприємство Клюєвих
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:51

Верховний суд визнав банкрутом підприємство Клюєвих

Пропонуємо до обговорення:
19 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укрексімбанку та залишив без змін постанову Східного апеляційного госпсуду від 17.01.2019 і постанову Госпсуду Донецької області від 03.07.2018 (у справі №905/3071/17), якими ПрАТ “Укрпідшипник” було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:51

Власть поменялась и сразу талант бизнесмена пропал.
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