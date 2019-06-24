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Верховний суд визнав банкрутом
підприємство Клюєвих

Верховний суд визнав банкрутом підприємство Клюєвих
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:51

Верховний суд визнав банкрутом підприємство Клюєвих

Пропонуємо до обговорення:
19 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укрексімбанку та залишив без змін постанову Східного апеляційного госпсуду від 17.01.2019 і постанову Госпсуду Донецької області від 03.07.2018 (у справі №905/3071/17), якими ПрАТ “Укрпідшипник” було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

Дивися повний текст Верховний суд визнав банкрутом підприємство Клюєвих.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:51

Власть поменялась и сразу талант бизнесмена пропал.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:33

  nalim написав:Власть поменялась и сразу талант бизнесмена пропал.

1. Нацарёванное уже давно выведено.
2. Указанные активы - это базовые украинские предприятия машиностроения.
3. Пришедшие ко власти Воры и Гопота - вырезали эти заводы на металлолом и вывезли.
4. И того:
Города, где "десятки похоронили под терриконом" - были приватизированны заводы, получили уволенных работников, без стажа, с увеличенным пенсионным возрастом, вырезанными Заводами - ОБОРОННЫМИ!
Это в то время, когда бырыги покупают тюнингованный РПГ-7 в 25 раз дороже, чем продали.

Есть будущее у такого Государства -?
Только не гнилите, что сюда зовут оккупанта!
Здесь Воров пора на столбах вешать - иначе от Украины уже только воспоминания.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:01

  nalim написав:Власть поменялась и сразу талант бизнесмена пропал.

Убытки начались начиная с 2012, ещё при донецких. Потому что Укрподшипник занимался всем чем не попадя, только не подшипниками, уступив рынок китайцам и россиянам.
warlamp
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