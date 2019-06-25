Верховний суд визнав банкрутом підприємство Клюєвих

nalim написав:
Власть поменялась и сразу талант бизнесмена пропал.
1. Нацарёванное уже давно выведено.
2. Указанные активы - это базовые украинские предприятия машиностроения.
3. Пришедшие ко власти Воры и Гопота - вырезали эти заводы на металлолом и вывезли.
4. И того:
Города, где "десятки похоронили под терриконом" - были приватизированны заводы, получили уволенных работников, без стажа, с увеличенным пенсионным возрастом, вырезанными Заводами - ОБОРОННЫМИ!
Это в то время, когда бырыги покупают тюнингованный РПГ-7 в 25 раз дороже, чем продали.
Есть будущее у такого Государства -?
Только не гнилите, что сюда зовут оккупанта!
Здесь Воров пора на столбах вешать - иначе от Украины уже только воспоминания.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.