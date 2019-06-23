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США зацікавлені в посиленні
ролі України як транзитера...

США зацікавлені в посиленні ролі України як транзитера...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:53

США зацікавлені в посиленні ролі України як транзитера...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд США висловив зацікавленість у реалізації спільних з Україною проектів у сфері енергетики, за якими сторони мають спільну позицію, зокрема, посилення ролі України як транзитера газу європейським споживачам і протидія будівництву обхідного російського газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст США зацікавлені в посиленні ролі України як транзитера газу - Кабмін.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:53

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