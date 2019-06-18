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У "Нафтогазі" назвали причини браку грошей у "Укртрансгазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:56
Пропонуємо до обговорення:
Причиною фінансових труднощів оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз" є занижені тарифи на транспортування газу і критичні недоліки кодексу ГТС України, що дозволяють несанкціонований відбір газу облгазами.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" назвали причини браку грошей у \"Укртрансгазу\"
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:56
Совсем охерели. Такие бабки с нас дерут и все мало. Коболеву на премию не хватает?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:14
Ну,Нефтегаз ещё и не такие сказки расскажет.Деньги аккумулируются где?В Нефтегазе.Единственной причиной отсутствия денег в Укртрансгазе есть воровство денег Нефтегазом.Всё.Есть цель обанкротить ГТС и передать её в частные руки.Тимошенко на пресс-конференции разложила всё по полочкам.С такими тарифами проблемы с деньгами?Значит где-то воруют по дороге,вот и всё.
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