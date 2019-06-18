RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Нафтогазі" назвали причини
браку грошей у "Укртрансгазу"

У "Нафтогазі" назвали причини браку грошей у "Укртрансгазу"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:56

У "Нафтогазі" назвали причини браку грошей у "Укртрансгазу"

Пропонуємо до обговорення:
Причиною фінансових труднощів оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз" є занижені тарифи на транспортування газу і критичні недоліки кодексу ГТС України, що дозволяють несанкціонований відбір газу облгазами.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" назвали причини браку грошей у \"Укртрансгазу\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:56

Совсем охерели. Такие бабки с нас дерут и все мало. Коболеву на премию не хватает?
nalim
 
Повідомлень: 6708
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:14

Ну,Нефтегаз ещё и не такие сказки расскажет.Деньги аккумулируются где?В Нефтегазе.Единственной причиной отсутствия денег в Укртрансгазе есть воровство денег Нефтегазом.Всё.Есть цель обанкротить ГТС и передать её в частные руки.Тимошенко на пресс-конференции разложила всё по полочкам.С такими тарифами проблемы с деньгами?Значит где-то воруют по дороге,вот и всё.
Scotch
 
Повідомлень: 547
З нами з: 01.08.10
Подякував: 57 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nalim, Sommer і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік
R2 » П'ят 21 чер, 2019 15:43
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 13:01
blueiceua
Назвали найдешевшу квартиру для оренди
R2 » Вів 18 чер, 2019 08:49
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 08:49
sequence
У Укртрансгазу вкрали $14 млн дол.
R2 » П'ят 14 чер, 2019 17:39
1 84
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 17:39
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.