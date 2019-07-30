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У "Нафтогазі" назвали причини
браку грошей у "Укртрансгазу"

У "Нафтогазі" назвали причини браку грошей у "Укртрансгазу"
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:56

У "Нафтогазі" назвали причини браку грошей у "Укртрансгазу"

Пропонуємо до обговорення:
Причиною фінансових труднощів оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз" є занижені тарифи на транспортування газу і критичні недоліки кодексу ГТС України, що дозволяють несанкціонований відбір газу облгазами.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" назвали причини браку грошей у \"Укртрансгазу\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:56

Совсем охерели. Такие бабки с нас дерут и все мало. Коболеву на премию не хватает?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:14

Ну,Нефтегаз ещё и не такие сказки расскажет.Деньги аккумулируются где?В Нефтегазе.Единственной причиной отсутствия денег в Укртрансгазе есть воровство денег Нефтегазом.Всё.Есть цель обанкротить ГТС и передать её в частные руки.Тимошенко на пресс-конференции разложила всё по полочкам.С такими тарифами проблемы с деньгами?Значит где-то воруют по дороге,вот и всё.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:35

Воры!

Источник, близкий украинскому Минтопэнерго, сообщил что в начале июля 2019 г. запасы природного газа для нужд газотранспортной системы Украины составляли порядка 110 миллионов кубометров.
В официальном заявлении НАК Нафтогаз умышленно завысил объем запасов ПАО Укртрансгаз на собственные нужды до 152 миллиона кубометров, скрывая масштабные недостачи.

Но даже официально заявленного запаса газа на технические нужды ГТС (для функционирования компрессорных станций на газопроводах) на тот момент оставалось менее чем на 2 недели работы систем. Украина может сорвать выполнение обязательств по транзиту природного газа, что не может не вызывать опасений партнёров в ЕС.

При этом, фактический объем потребляемого газа ПАО Укртрансгаз значительно ниже заявляемого. В действительности, компрессорные станции в системе ГТС, потребляющие природный газ в качестве топлива, на территории Украины функционируют лишь частично, транспортировка газа осуществляется в том числе за счёт давления при подаче с территории РФ. А разница между реальным и официально заявляемым потреблением ПАО Укртрансгаз возникает вследствие хищения природного газа и продажи его коммерческим потребителям.

Во избежание чрезвычайной ситуации (прекращения работы ГТС), НАК Нафтогаз принято решение о предоставлении природного газа для технических нужд ПАО Укртрансгаз за счёт коммерческих запасов в газохранилищах. То есть, компрессоры на украинской трубе сейчас работают за счёт газа, предназначенного потребителям в ЕС и Украине. Учитывая, что поставок газа из РФ нет, а внутренних запасов недостаточно даже в летний период – не ясно, за чей счёт планируется покрывать растущую недостачу.

В настоящее время, ПАО Укртрансгаз инициировало переговоры с кредиторами и регулятором рынка НАК Нафтогаз о реструктуризации задолженности перед поставщиками газа на технические нужды.
gazovhcik
 
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