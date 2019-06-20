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У Омеляна розповіли, як далеко просунулися в реалізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:43
Пропонуємо до обговорення:
За рік реалізації Україною спільного проекту з компанією Hyperloop Transportation Technologies (HTT, США) вдалося провести переговори в Мюнхені (Німеччина), а також отримати науково-технічний проект і розширений звіт від Національної академії наук України. При цьому, останній документ датується лютим 2019 року.
Дивися повний текст У Омеляна розповіли, як далеко просунулися в реалізації Hyperloop за рік
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:43
Т.е. съездили на прогулку в Германию за бюджетные деньги и еще по бюджету "научных работ" от "академиков" спустили денег.
Мосты, дороги, развитие ОТ по городах страны - это не к функциям гипер3лупо-министра.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:00
Этот Омелян самый смешной министр. Просто клоун. Людям жрать нечего, а он со своим Гиперлупом.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:49
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Государственные программы развития некоторых научных направлений только так и осваиваются. Из министерского кресла возглавит НИИ, возможно, под него созданный, на пенсию уйдет академиком отраслевой академии (перспективных видов транспорта, например). Было вчера или сегодня в новостях, что некоторые особо заслужившие будут получать пенсии более 150 к, так вот...
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:56
Скорость "реализации" прямо таки гиперлупная.
В каких облаках витает этот министр?
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