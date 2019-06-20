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У Омеляна розповіли, як далеко просунулися в реалізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:43
Пропонуємо до обговорення:
За рік реалізації Україною спільного проекту з компанією Hyperloop Transportation Technologies (HTT, США) вдалося провести переговори в Мюнхені (Німеччина), а також отримати науково-технічний проект і розширений звіт від Національної академії наук України. При цьому, останній документ датується лютим 2019 року.
Дивися повний текст У Омеляна розповіли, як далеко просунулися в реалізації Hyperloop за рік
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:43
Т.е. съездили на прогулку в Германию за бюджетные деньги и еще по бюджету "научных работ" от "академиков" спустили денег.
Мосты, дороги, развитие ОТ по городах страны - это не к функциям гипер3лупо-министра.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:49
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Государственные программы развития некоторых научных направлений только так и осваиваются. Из министерского кресла возглавит НИИ, возможно, под него созданный, на пенсию уйдет академиком отраслевой академии (перспективных видов транспорта, например). Было вчера или сегодня в новостях, что некоторые особо заслужившие будут получать пенсии более 150 к, так вот...
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:50
nalim написав:
Ты смотри, Омелян и на Финансы.ua занес, что критические сообщения в его адрес удаляют.
А ви не пишіть маячню про голодуючих людей в Україні. Щодо Омельяна - при ньому побудували більше доріг, ніж за всі роки до нього разом узято.
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Sergius
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:16
Sergius
Во первых.Какие это дорого при омеляне построили? Список в студию.
А во вторых - не путайте ремонт со стротельством дорог.
Ну и в третьих есть вопросы к квчеству отремонтированных дорог, и к стоимости этого ремонта
Вот такая хвалебная ода.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:28
Sergius написав:
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...за всі роки до нього разом узято.
Да пишите сразу - за 100 лет. Чо там мелочиться! Так, для себя лично можете глянуть статистику строительства(не ремонта!) дорог в УССР, прослезитесь.
ходовая моей машины Омеляновские ремонты не заметила - это в столице то.
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