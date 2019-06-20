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На пенсії українцям за п'ять
місяців пішло понад 168...

На пенсії українцям за п'ять місяців пішло понад 168...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:25

На пенсії українцям за п'ять місяців пішло понад 168...

Пропонуємо до обговорення:
Видатки Пенсійного фонду України на пенсійні виплати у січні-травні становили 168,4 млрд грн.

Дивися повний текст На пенсії українцям за п'ять місяців пішло понад 168 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:25

а скольро ушло на обслуживание долгов?
vstasiuk
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