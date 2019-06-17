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Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:21
Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішньому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийнято останні рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.
Дивися повний текст Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї 1 липня готова на 100% - НКРЕКП
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:21
Регуляторная база готова, а кошельки потребителей готовы? Или это никого не волнует?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:35
Кто то в курсе что будет с ночным тарифом и тарифом на электроотопление?
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