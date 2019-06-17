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Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:21
Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішньому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийнято останні рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.
Дивися повний текст Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї 1 липня готова на 100% - НКРЕКП
.
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R2
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:21
Регуляторная база готова, а кошельки потребителей готовы? Или это никого не волнует?
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nalim
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:35
Кто то в курсе что будет с ночным тарифом и тарифом на электроотопление?
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vova3215
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:17
vova3215 написав:
Кто то в курсе что будет с ночным тарифом и тарифом на электроотопление?
З 1-го липня в Україні у зв'язку із запровадженням другого етапу нового Закону про ринок електроенергії, буде відмінений нічний тариф на споживання електричної енергії для населення .
ЗЫ По электроотоплению думаю та же фигня
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Вів 25 чер, 2019 20:05
nalim написав:
Или это никого не волнует?
Ну почему не волнует? Одного рыжего таракана волнует.. если в вашем кошельке что то еще есть).
Вводить энергорынок в практически полном отсутствии конкурентов это нонсенс..
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Джон
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Додано: Вів 25 чер, 2019 20:13
1. Для мелких СЭС отменяют зеленый тариф и вводят запрет на строительство на земле
2. Для Ахмета оставляют, и всё разрешено.
3. Для потребителей отменяют диф.тариф для многозонных счётчиков
4. Что там с НДС на панели для ахметовских СЭС?
Вобщем отвлекли пипл на Роттердам, а тем временем готовят новый "зеленый развод".
Можно ли сказать, что Ахметов оккупирует Украину?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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