НКРЕКП внесла зміни до правил купівлі-продажу е/е.
Дивися повний текст НКРЕКУ встановила обмежувачі ціни електроенергії в новому енергоринку.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:43
НКРЕКУ встановила обмежувачі ціни електроенергії в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКУ встановила обмежувачі ціни електроенергії в новому енергоринку.
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:44
На эти ограничения точно так же положат, как и на запрет приведения газа к НУ.
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