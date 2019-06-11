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НКРЕКУ встановила обмежувачі
ціни електроенергії в...

НКРЕКУ встановила обмежувачі ціни електроенергії в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:43

НКРЕКУ встановила обмежувачі ціни електроенергії в...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП внесла зміни до правил купівлі-продажу е/е.

Дивися повний текст НКРЕКУ встановила обмежувачі ціни електроенергії в новому енергоринку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:44

На эти ограничения точно так же положат, как и на запрет приведения газа к НУ.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:22

я эти ограничители вижу каждый месяц в платежках с 2014 года
blueiceua
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