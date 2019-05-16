Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад з 15 400 гривень до 17 760 гривень
Дивися повний текст Деяким чиновникам підвищили зарплати.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49
Деяким чиновникам підвищили зарплати
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Дивися повний текст Деяким чиновникам підвищили зарплати.
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49
Вроде как надо ..., а с другой стороны, надо было бы, если бы они жили на эту зарплату, а так баловство, ни к селу ни к городу.
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