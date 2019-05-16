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Деяким чиновникам
підвищили зарплати

Деяким чиновникам підвищили зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49

Деяким чиновникам підвищили зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад з 15 400 гривень до 17 760 гривень

Дивися повний текст Деяким чиновникам підвищили зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49

Вроде как надо ..., а с другой стороны, надо было бы, если бы они жили на эту зарплату, а так баловство, ни к селу ни к городу.
Igorten
 
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