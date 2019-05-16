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Деяким чиновникам
підвищили зарплати

Деяким чиновникам підвищили зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49

Деяким чиновникам підвищили зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад з 15 400 гривень до 17 760 гривень

Дивися повний текст Деяким чиновникам підвищили зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49

Вроде как надо ..., а с другой стороны, надо было бы, если бы они жили на эту зарплату, а так баловство, ни к селу ни к городу.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:26

Зрада! Зрада!!

Вот придет Зеленский, вот он ужо приструнит эту банду кровопийцев!
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:36

Бедный Кличко. Такой зарплаты Кличку и на его велосипед не хватит.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:18

  Sommer написав:Зрада! Зрада!!

Вот придет Зеленский, вот он ужо приструнит эту банду кровопийцев!

В Украине 2 беды как и в России, дороги и такие как вы ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:20

  Igorten написав:
  Sommer написав:Зрада! Зрада!!

Вот придет Зеленский, вот он ужо приструнит эту банду кровопийцев!

В Украине 2 беды как и в России, дороги и такие как вы ;)


Да, причем что страшно, таких как вы 75%. Почти закон Старджона.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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