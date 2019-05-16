Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад з 15 400 гривень до 17 760 гривень
Дивися повний текст Деяким чиновникам підвищили зарплати.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49
Деяким чиновникам підвищили зарплати
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Дивися повний текст Деяким чиновникам підвищили зарплати.
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49
Вроде как надо ..., а с другой стороны, надо было бы, если бы они жили на эту зарплату, а так баловство, ни к селу ни к городу.
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:26
Зрада! Зрада!!
Вот придет Зеленский, вот он ужо приструнит эту банду кровопийцев!
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:36
Бедный Кличко. Такой зарплаты Кличку и на его велосипед не хватит.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:18
Додано: Пон 24 чер, 2019 23:20
Да, причем что страшно, таких как вы 75%. Почти закон Старджона.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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