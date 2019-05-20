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АП розглядає можливість
скорочення кількості міністерств

АП розглядає можливість скорочення кількості міністерств
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:41

АП розглядає можливість скорочення кількості міністерств

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація президента має намір найближчим часом підготувати проект коаліційної угоди.

Дивися повний текст АП розглядає можливість скорочення кількості міністерств.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:42

Давно пора.Штат дармоедов раздут до ""предела".Долой паразитов.
sena_2008atp
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