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АП розглядає можливість скорочення кількості міністерств
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація президента має намір найближчим часом підготувати проект коаліційної угоди.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 19:42
Давно пора.Штат дармоедов раздут до ""предела".Долой паразитов.
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