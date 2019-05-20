Адміністрація президента має намір найближчим часом підготувати проект коаліційної угоди.
Дивися повний текст АП розглядає можливість скорочення кількості міністерств.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 19:41
АП розглядає можливість скорочення кількості міністерств
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АП розглядає можливість скорочення кількості міністерств.
Додано: Вів 25 чер, 2019 08:19
Долой паразитов и люди скажут спасибо, и сразу видно результат.
То же и с рубкой рук свинарчуков.
А то одной вирой, мовой далеко не уедешь.
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