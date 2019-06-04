Пенсії становитимуть не менше 2 тис. грн.
Дивися повний текст З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих категорій.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 19:44
З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих категорій.
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:45
"Добрый ты наш" за каждый год добавить по 3.5гр. Это цинично и позорно.
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