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З 1 липня відбудеться
підвищення пенсій для окремих...

З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:44

З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії становитимуть не менше 2 тис. грн.

Дивися повний текст З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих категорій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:45

"Добрый ты наш" за каждый год добавить по 3.5гр. Это цинично и позорно.
sena_2008atp
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