Пенсії становитимуть не менше 2 тис. грн.
Дивися повний текст З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих категорій.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 19:44
З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих категорій.
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:45
"Добрый ты наш" за каждый год добавить по 3.5гр. Это цинично и позорно.
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:09
А у кого стаж 50 лет и более??? Теперь пенсия сравнится с теми у кого 35??? Опять уравниловка??? Т.е. человек проработал ВСЮ жизнь до 75 лет и получает столько же сколько тот у кого стаж 35 лет и вышел на пенсию в свои 60??? Ну норм, че...
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:51
Re: З 1 липня відбудеться підвищення пенсій для окремих...
"Пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн." - посмотрим на сколько правда, пока что с 1 июля 1564 грн при 42-х годах стажа...
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