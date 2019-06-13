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Як отримати компенсацію
за неякісну комуналку

Як отримати компенсацію за неякісну комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:18

Як отримати компенсацію за неякісну комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Для перерахунку оплати управителю мешканцям необхідно скласти акт-претензію встановленої форми.

Дивися повний текст Як отримати компенсацію за неякісну комуналку.
R2
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Kudrjavuy
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