Для перерахунку оплати управителю мешканцям необхідно скласти акт-претензію встановленої форми.
Дивися повний текст Як отримати компенсацію за неякісну комуналку.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:18
Як отримати компенсацію за неякісну комуналку
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Дивися повний текст Як отримати компенсацію за неякісну комуналку.
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:19
Никак Вы не получите, поэтому не берите дурного в голову!
- "И не читайте советских газет перед едой".
Максимум, что возможно - это от них отказаться на фоне не выполнения поставщиком своих обязательств, сегодня отключаться Законодательно запрещено.
Права не Платить - рабы не имеют!
О возврате средств - дела официально блокируются.(только через сочные рождественские мероприятия)
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