Компанія Samsung готує нову лінійку смартфонів Galaxy R, в якій на старті будуть дві моделі з великими екранами.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 22:12
Samsung готує нову лінійку смартфонів
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Дивися повний текст Samsung готує нову лінійку смартфонів.
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