RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Samsung готує нову
лінійку смартфонів

Samsung готує нову лінійку смартфонів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:12

Samsung готує нову лінійку смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung готує нову лінійку смартфонів Galaxy R, в якій на старті будуть дві моделі з великими екранами.

Дивися повний текст Samsung готує нову лінійку смартфонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89468
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗАЗ представив нову модель міського автобуса 1, 2, 3
R2 » П'ят 21 чер, 2019 16:15
26 1283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 16:09
Sommer
В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
R2 » П'ят 21 чер, 2019 12:30
7 313
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 чер, 2019 14:53
Scotch
Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців...
R2 » П'ят 21 чер, 2019 22:08
6 258
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 15:58
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.