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Samsung готує нову лінійку смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:12
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung готує нову лінійку смартфонів Galaxy R, в якій на старті будуть дві моделі з великими екранами.
Дивися повний текст Samsung готує нову лінійку смартфонів
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R2
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Додано: Пон 24 чер, 2019 22:12
И тут Остапа ... Понесло...(((
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misha_ivanov
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