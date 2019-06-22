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У В'єтнамі випустили перші
автомобілі власного бренду...

У В'єтнамі випустили перші автомобілі власного бренду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:59

У В'єтнамі випустили перші автомобілі власного бренду...

Пропонуємо до обговорення:
У В'єтнамі випустили перші автомобілі власного бренду VinFast.

Дивися повний текст У В'єтнамі випустили перші автомобілі власного бренду VinFast (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:59

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