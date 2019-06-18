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Китай планує забезпечити
атомною енергетикою весь світ

Китай планує забезпечити атомною енергетикою весь світ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:39

Китай планує забезпечити атомною енергетикою весь світ

Пропонуємо до обговорення:
Китайська Народна Республіка планує будівництво до 30 ядерних реакторів по всьому світу протягом наступного десятиліття в рамках своєї ініціативи "Один пояс, один шлях"

Дивися повний текст Китай планує забезпечити атомною енергетикою весь світ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:39

Будем надеяться, что с ними у Украины получится больше, чем у Федорыча с его заводом по производству ядерного топлива. Хорошо хоть, что два реактора на Ривненской и Хмельницкой в 2004 успели до всех последующих катаклизмов достроить, а то что-то есть такая чуйка, что серьезных инвестиций в серьезную, т. е. традиционную генерацию наша страна не скоро дождется
max_us_ua
 
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