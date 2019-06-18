Китайська Народна Республіка планує будівництво до 30 ядерних реакторів по всьому світу протягом наступного десятиліття в рамках своєї ініціативи "Один пояс, один шлях"
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:39
Китай планує забезпечити атомною енергетикою весь світ
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Дивися повний текст Китай планує забезпечити атомною енергетикою весь світ.
Додано: Вів 25 чер, 2019 07:39
Будем надеяться, что с ними у Украины получится больше, чем у Федорыча с его заводом по производству ядерного топлива. Хорошо хоть, что два реактора на Ривненской и Хмельницкой в 2004 успели до всех последующих катаклизмов достроить, а то что-то есть такая чуйка, что серьезных инвестиций в серьезную, т. е. традиционную генерацию наша страна не скоро дождется
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