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Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2019 07:40
Пропонуємо до обговорення:
Державні запозичення України у січні-травні цього року сягнули 182,2 млрд грн.
Дивися повний текст Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:40
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