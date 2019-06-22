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Україна за п'ять місяців
запозичила понад 182 млрд грн

Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:40

Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Державні запозичення України у січні-травні цього року сягнули 182,2 млрд грн.

Дивися повний текст Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:40

Что-то мне в голову приходит пирамида ГКО в России в 1998 году
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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