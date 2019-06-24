|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:23
Дети о финансах
В этом видео вы узнаете, что дети думают о банках и финансах.
Мы узнаем ответы на следующие вопросы:
1. Что такое деньги?
2. Кто самый богатый человек?
3. Что такое прибыль?
4. Что такое банк?
5. Кто такой банкир?
6. Что такое депозит?
7. Что такое кредит?
8. Где можно больше всего заработать?
9. Как вы зарабатываете деньги?
10. Как ты тратишь свои деньги?
11. Что такое доллар?
12. Если доллар растет – это хорошо?
13. 1 млн. долларов это сколько?
14. Кто такой миллиардер?
|