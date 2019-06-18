Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст \"Ринг — так ринг\": Насалик відповів на пропозицію топ–менеджера \"Нафтогазу\".
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37
"Ринг — так ринг": Насалик відповів на пропозицію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Ринг — так ринг\": Насалик відповів на пропозицію топ–менеджера \"Нафтогазу\".
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37
Может еще кто-то меру Киева бросит вызов на “мужской разговор”?
Смешные они. Чиновники начали решать спорные вопросы силой, скатываемся в первобытный строй - кто сильнее тот и прав.
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