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"Ринг — так ринг":
Насалик відповів на пропозицію...

"Ринг — так ринг": Насалик відповів на пропозицію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37

"Ринг — так ринг": Насалик відповів на пропозицію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст \"Ринг — так ринг\": Насалик відповів на пропозицію топ–менеджера \"Нафтогазу\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37

Может еще кто-то меру Киева бросит вызов на “мужской разговор”?
Смешные они. Чиновники начали решать спорные вопросы силой, скатываемся в первобытный строй - кто сильнее тот и прав.
LOKY
 
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