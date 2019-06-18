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"Ринг — так ринг":
Насалик відповів на пропозицію...

"Ринг — так ринг": Насалик відповів на пропозицію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37

"Ринг — так ринг": Насалик відповів на пропозицію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст \"Ринг — так ринг\": Насалик відповів на пропозицію топ–менеджера \"Нафтогазу\".
R2
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Может еще кто-то меру Киева бросит вызов на “мужской разговор”?
Смешные они. Чиновники начали решать спорные вопросы силой, скатываемся в первобытный строй - кто сильнее тот и прав.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:37

  LOKY написав:Смешные они. Чиновники начали решать спорные вопросы силой, скатываемся в первобытный строй - кто сильнее тот и прав.

Це просто новий тренд в політиці. Від "Слуги народу" половина кандидатів у нардепи - представники шоу-бізнесу, от і ці вирішили не відставати. Хліба немає, зате видовища будуть на будь який смак.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:11

Меня тоже позовите -настучу этому кобылеву и не тольько по лицу.
blueiceua
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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