|
|
Кавуни з України почали постачати до Польщі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці Української плодоовочевої асоціації в мережі.
Дивися повний текст Кавуни з України почали постачати до Польщі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89475
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37
Хорошее начинание
-
cia
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор