RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кавуни з України почали
постачати до Польщі

Кавуни з України почали постачати до Польщі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37

Кавуни з України почали постачати до Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці Української плодоовочевої асоціації в мережі.

Дивися повний текст Кавуни з України почали постачати до Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89479
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37

Хорошее начинание
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:29

Re: Кавуни з України почали постачати до Польщі

Шо и куда они экспортировать собрались???

Згідно з повідомленням асоціації, оптова ціна на кавун на початок поточного тижня очікується на рівні 15-20 грн/кг з подальшим зниженням, роздрібна ціна на імпортний кавун коливається на рівні 30-50 грн/кг, на дуже ранній український – досягає 100 грн/кг в деяких магазинах.


Кавуны испанские в Ашане/Бедронке по 1,80 зл. лежат уже.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 875
З нами з: 26.02.18
Подякував: 218 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:56

Значит у нас будут стоить дороже, чем там.
Гройсман на барже в этом году будет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8648
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6107 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
США зацікавлені в посиленні ролі України як транзитера...
R2 » Пон 24 чер, 2019 14:53
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 14:53
nalim
НБУ назвав найбільших кредиторів України (таблиця)
R2 » П'ят 21 чер, 2019 12:56
2 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 14:17
semen_khlybov
Російський Внєшекономбанк подав позов до України в...
R2 » П'ят 21 чер, 2019 13:37
1 58
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 13:37
magneet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6023)
25.06.2019 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.