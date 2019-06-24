Про це повідомляється на сторінці Української плодоовочевої асоціації в мережі.
Дивися повний текст Кавуни з України почали постачати до Польщі.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:37
Кавуни з України почали постачати до Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кавуни з України почали постачати до Польщі.
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:29
Re: Кавуни з України почали постачати до Польщі
Шо и куда они экспортировать собрались???
Кавуны испанские в Ашане/Бедронке по 1,80 зл. лежат уже.
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:56
Значит у нас будут стоить дороже, чем там.
Гройсман на барже в этом году будет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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