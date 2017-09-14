Автоконцерн Ford виставить на торги заводи у Всеволожську і Набережних Челнах, які закриваються.
Дивися повний текст Ford продасть заводи в Росії на торгах.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:40
Ford продасть заводи в Росії на торгах
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Дивися повний текст Ford продасть заводи в Росії на торгах.
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:40
Ещё один мировой автопроизводитель покинет россию, поток инвестиций продолжает сокращаться.
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:58
там все сложно: одни выходят, другие монстры, типа ВАГ, расширяются и усиливают локализацию продукта.
Насчет Форда - так они закрывают заводы и в Европе. К какому типу зрады это относится?
Русский рынок автопродаж сильный и конкурентный. Цены на тачки - что made in Russia, что импортные, как правило, дешевле, чем у нас
Хотя они не знали, что можно было купить с литовской и польской регистрацией
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