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Ford продасть заводи
в Росії на торгах

Ford продасть заводи в Росії на торгах
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:40

Ford продасть заводи в Росії на торгах

Пропонуємо до обговорення:
Автоконцерн Ford виставить на торги заводи у Всеволожську і Набережних Челнах, які закриваються.

Дивися повний текст Ford продасть заводи в Росії на торгах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:40

Ещё один мировой автопроизводитель покинет россию, поток инвестиций продолжает сокращаться.
cia
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:58

  cia написав:Ещё один мировой автопроизводитель покинет россию, поток инвестиций продолжает сокращаться.

там все сложно: одни выходят, другие монстры, типа ВАГ, расширяются и усиливают локализацию продукта.
Насчет Форда - так они закрывают заводы и в Европе. К какому типу зрады это относится?
Русский рынок автопродаж сильный и конкурентный. Цены на тачки - что made in Russia, что импортные, как правило, дешевле, чем у нас
Хотя они не знали, что можно было купить с литовской и польской регистрацией :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:21

  cia написав:Ещё один мировой автопроизводитель покинет россию, поток инвестиций продолжает сокращаться.

Угу. Форд вышел, мерседес зашёл, фолькс локализовал производство двигателей с экспортом во всю европу. Песец пришел инвестициям.
Skypups
 
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