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Росія частково дозволила
транзит українських товарів...

Росія частково дозволила транзит українських товарів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:01

Росія частково дозволила транзит українських товарів...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін вніс правки до свого указу, якими дозволив транзит українських товарів через територію РФ за умови наявності на транспортних засобах та товарах пломб, що використовують технологію «ГЛОНАСС» (аналог GPS).

Дивися повний текст Росія частково дозволила транзит українських товарів через свою територію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:01

интересно что уже в ответ пообещал сдать наш новый преЗедент?
redmax11
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