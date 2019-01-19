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Апеляційний суд зняв відповідальність з Насірова за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Шостий апеляційний адмінсуд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, винесене в листопаді 2017 року, який задовольнив позов екс-глави Держфіскальної служби Романа Насірова до ДФС.
Дивися повний текст Апеляційний суд зняв відповідальність з Насірова за розстрочки компаніям Онищенка
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:10
Попугали Насырова, а теперь отпустят.
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