RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Апеляційний суд зняв
відповідальність з Насірова за...

Апеляційний суд зняв відповідальність з Насірова за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:10

Апеляційний суд зняв відповідальність з Насірова за...

Пропонуємо до обговорення:
Шостий апеляційний адмінсуд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, винесене в листопаді 2017 року, який задовольнив позов екс-глави Держфіскальної служби Романа Насірова до ДФС.

Дивися повний текст Апеляційний суд зняв відповідальність з Насірова за розстрочки компаніям Онищенка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89475
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:10

Попугали Насырова, а теперь отпустят.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 12.12.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Апеляційний суд відмовився скасувати накладений на...
R2 » Чет 04 кві, 2019 16:51
9 771
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 13:33
Skypups
Апеляційний суд відхилив позов Коломойського до Приватбанку
R2 » Чет 28 лют, 2019 11:27
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 11:27
p_a_l
Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому" 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 18 січ, 2019 10:30
31 2346
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 19:13
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.