Столична влада не планує у найближчий рік підвищувати вартість проїзду у Київському метрополітені.
Дивися повний текст Кличко повідомив, чи зростуть ціни на проїзд у метро.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:06
Кличко повідомив, чи зростуть ціни на проїзд у метро
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Дивися повний текст Кличко повідомив, чи зростуть ціни на проїзд у метро.
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