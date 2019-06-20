RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко повідомив, чи зростуть
ціни на проїзд у метро

Кличко повідомив, чи зростуть ціни на проїзд у метро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:06

Кличко повідомив, чи зростуть ціни на проїзд у метро

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада не планує у найближчий рік підвищувати вартість проїзду у Київському метрополітені.

Дивися повний текст Кличко повідомив, чи зростуть ціни на проїзд у метро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89476
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за...
R2 » Пон 24 чер, 2019 15:58
2 86
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 22:40
EKO
НКРЕКУ встановила обмежувачі ціни електроенергії в...
R2 » Пон 24 чер, 2019 18:43
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 18:44
RomanTik
На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн
R2 » Чет 20 чер, 2019 15:20
9 349
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 17:02
Laven

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.