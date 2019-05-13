Morgan Stanley змінив рекомендацію з «купувати» на «нейтральну» за українськими єврооблігаціями з погашенням в 2028 році.
Дивися повний текст Morgan Stanley рекомендує клієнтам віддавати перевагу коротким євробондам України замість довгих.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:01
Morgan Stanley рекомендує клієнтам віддавати перевагу...
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Дивися повний текст Morgan Stanley рекомендує клієнтам віддавати перевагу коротким євробондам України замість довгих.
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09
Очередной совет от непонятного дяди. К чему привели их реккомендации за 28 лет - каждый может убедиться.
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:01
blueiceua, ты бы хотел остаться в 1991 году с плановой экономикой, выпускающей танки и игру "Волк ловит яйца"?
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