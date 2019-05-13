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Morgan Stanley рекомендує
клієнтам віддавати перевагу...

Morgan Stanley рекомендує клієнтам віддавати перевагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:01

Morgan Stanley рекомендує клієнтам віддавати перевагу...

Пропонуємо до обговорення:
Morgan Stanley змінив рекомендацію з «купувати» на «нейтральну» за українськими єврооблігаціями з погашенням в 2028 році.

Дивися повний текст Morgan Stanley рекомендує клієнтам віддавати перевагу коротким євробондам України замість довгих.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09

Очередной совет от непонятного дяди. К чему привели их реккомендации за 28 лет - каждый может убедиться.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:01

blueiceua, ты бы хотел остаться в 1991 году с плановой экономикой, выпускающей танки и игру "Волк ловит яйца"?
redmax11
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