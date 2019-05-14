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Кабмін погодив Стратегію
"Укрзалізниці" на 2019-2023 роки

Кабмін погодив Стратегію "Укрзалізниці" на 2019-2023 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:04

Кабмін погодив Стратегію "Укрзалізниці" на 2019-2023 роки

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів погодив стратегію акціонерного товариства "Укрзалізниця" на 2019-2023 роки.

Дивися повний текст Кабмін погодив Стратегію \"Укрзалізниці\" на 2019-2023 роки.
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