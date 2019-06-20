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Xiaomi закриває дві популярні лінійки смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi вирішила відмовитися від подальшого випуску смартфонів двох популярних лінійок - Mi Max та Mi Note.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:04
самые классные линейки по соотношению цена количество смартфона ..
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fs87