Компанія Xiaomi вирішила відмовитися від подальшого випуску смартфонів двох популярних лінійок - Mi Max та Mi Note.
Дивися повний текст Xiaomi закриває дві популярні лінійки смартфонів.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:04
Xiaomi закриває дві популярні лінійки смартфонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Xiaomi закриває дві популярні лінійки смартфонів.
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:01
Re: Xiaomi закриває дві популярні лінійки смартфонів
Пічалько... Був Mi Max, зараз Mi Max 3...
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