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Гройсман повідомив, що
відлякує інвесторів в Україні

Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:29

Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Легкість ведення бізнесу, верховенство права, захист права власності - це запорука залучення в Україну значних інвестиційних коштів, які потрібні сьогодні економіці.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:29

Гройсман сообщил, что отпугивает инвесторов в Украине. А зачем он их отпугивает - не сообщил.
Skypups
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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